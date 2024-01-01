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المحكمة العليا الصهيونية تلغي قانون "المعقولية" المثير للجدل

المحكمة العليا الصهيونية تلغي قانون
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة العليا الصهيونية، يوم الإثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" الذي يحد من قدرة المحاكم على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية".

العالم-الاحتلال

واعتبرت المحكمة العليا الصهيونية أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.

وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الصهيونية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست في يوليو الماضي على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها فلسطين المحتلة ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

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