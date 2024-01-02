شاهد.. قراءة في مقاومة غزة المتواصلة والسؤال عن مستقبل الكيان

العالم - مع الحدث

كيف تقرأ دعوة سموتريش المستوطنين للعودة إلى القطاع وتشجيع أبنائه على الهجرة لدول أخرى؟

ما تفسير سؤال الداخل عن مستقبل الكيان ما بعد الحرب وأنه في معظلة استراتيجية والطريق مسدود؟

هل ستحقق الوساطة المصرية القطرية تقدما في صفقة الهدن مع اصرار المقاومة على الوقف الشامل للحرب؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق عبدالله الأشعل وأمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..