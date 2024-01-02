الأدميرال تنكسيري: احقية طريق الشهداء تتضح مع مضي الزمن

العالم- ايران

وقال الأدميرال تنكسيري، مساء الاثنين، خلال حفل تكريم أمهات وزوجات الشهداء، في القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية: لقد تحملنا الكثير من المصاعب خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) لكننا دافعنا عن وطننا وشرفنا، وهذا ما كان ليتحقق إلا ببسالة الشهداء وتضحياتهم.

واضاف: ان احقية طريق الشهداء والطريق الذي نسلكه تتضح اكثر فاكثر مع مضي الوقت وكلما تقدمنا الى الامام، وهذه القضية واضحة بصورة جيدة في حرب غزة والحرب غير المتكافئة التي فرضها العدو علينا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وفي ختام هذا الحفل تم تكريم 70 من امهات وزوجات شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن المراقد المقدسة والأمن والصحة.