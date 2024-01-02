الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأدميرال تنكسيري: احقية طريق الشهداء تتضح مع مضي الزمن

الأدميرال تنكسيري: احقية طريق الشهداء تتضح مع مضي الزمن
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

صرح قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان احقية طريق الشهداء تتضح اكثر فاكثر كلما تقدمنا الى الامام ​​ومع مضي الزمن.

العالم- ايران

وقال الأدميرال تنكسيري، مساء الاثنين، خلال حفل تكريم أمهات وزوجات الشهداء، في القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية: لقد تحملنا الكثير من المصاعب خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) لكننا دافعنا عن وطننا وشرفنا، وهذا ما كان ليتحقق إلا ببسالة الشهداء وتضحياتهم.

واضاف: ان احقية طريق الشهداء والطريق الذي نسلكه تتضح اكثر فاكثر مع مضي الوقت وكلما تقدمنا الى الامام، وهذه القضية واضحة بصورة جيدة في حرب غزة والحرب غير المتكافئة التي فرضها العدو علينا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وفي ختام هذا الحفل تم تكريم 70 من امهات وزوجات شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن المراقد المقدسة والأمن والصحة.

روابط ذات صلة

حرس الثورة الإسلامية: حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج الفارسي إمتثلت لأوامرنا

الادميرال تنكسيري: بحرية الجيش والحرس الثوري أصبحت قوات رادعة

قائد بحرية حرس الثورة: على استعداد تام للدفاع عن ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف