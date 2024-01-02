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الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها مجددا وسط اندلاع مواجهات

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها مجددا وسط اندلاع مواجهات
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومحيط مخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان .ما أسفر عن اصابة شاب بجروح.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر محلية لــ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تحديدا في حارة الدمج والجابريات غربي مخيم جنين، وفي خلة الصوحة، وشارع نابلس، بينما دوت صفارات الانذار التحذيرية في المدينة والمخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر صحية بإصابة شاب من مخيم جنين بشظايا باليد، ووصفت اصابته بالطفيفة، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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