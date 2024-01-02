طعن'زعيم المعارضة'بكوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفي! + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن مكتب رئيس البلاد يون سوك يول وصف الهجوم بـ"غير المقبول".

وأضافت الوكالة أن "لي" تعرض للطعن في الجانب الأيسر من العنق من قِبَل شخص مجهول أثناء تحدثه إلى الصحافيين بعدما تفقَّد موقع مطار جاديوكدو الجديد في بوسان.

وأشارت إلى أنه جرى نقل السياسي المعارض إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد نحو 20 دقيقة من الاعتداء، وكان واعياً، لكن النزيف استمر أثناء نقله.

وأضافت الوكالة، أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم في موقع الاعتداء. وقال شهود عيان إن المشتبه به الذي تظاهر بأنه أحد أنصار "لي" اقترب منه وطلب توقيعه، ثم اعتدى عليه بسلاح حاد.

وأظهرت صور نقلتها تقارير إخبارية "لي" وهو على الأرض وعيناه مغمضتان وأيادي آخرين حوله يضغطون بمنديل على جانب رقبته.

وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، بحسب المتحدثة باسمه كيم سو كيونج.

وشدّد يون على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبداً مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".

زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج يتحدث إلى الصحافيين قبل تعرضه لاعتداء على يد مجهول في مدينة بوسان.

وكان لي قد خسر أمام (المحافظ) يون سوك يول، في انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2022. كما أن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.

وتجنّب لي الاعتقال في سبتمبر الماضي، عندما رفضت محكمة طلب احتجازه مؤقتاً في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.

ولا يزال لي يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.