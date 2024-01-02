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5 شهداء باقتحام قوات الاحتلال بلدة 'عزون' بقلقيلية

5 شهداء باقتحام قوات الاحتلال بلدة 'عزون' بقلقيلية
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

استشهد 5 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة عزون في قلقيقية وسط اشتباكات مسلحة ضارية.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مصادر فلسطينية محلية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وحاصرت بناية سكنية في حي الصفحة، وأطلقت النار تجاهها.

وأفادت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت في أرجاء متفرقة من البلدة، في حين نفذت قوات الاحتلال جريمة اغتيال استشهد خلالها 5 شبان قبل انسحابها.

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب شاب بالقرب من شارع نابلس بالمدينة، وقام الجنود بالتنكيل به والاعتداء عليه عقب الإصابة، دون وضوح تفاصيل عن وضعه الصحي.

أشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب سيارة الإسعاف التي قدمت لنقل المصاب، ومنعتها من التقدم.

وأعلن عن إضراب شامل في بلدة عزون شرق قلقيلية حدادا على ارواح الشهداء في البلدة.

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