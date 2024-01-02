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قصف الاحتلال يتسبب في إعاقات دائمة لأطفال غزة + صور

قصف الاحتلال يتسبب في إعاقات دائمة لأطفال غزة + صور
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 88 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

گالری

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