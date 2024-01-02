مراسلة العالم.. اهالي قطاع غزة يغرقون في مياه الامطار

العالم - مراسلون

وقالت مراسلتنا ان سيارات الموتى التي كانت تنقل في بداية العدوان جثماين الشهداء باتت متوقفة بالكامل بسبب عدم توافر الوقود. مشيرة الى ان اي شيء يتعرض للتلف في قطاع غزة يصبح خارج الخدمة لانه لايوجد قطع غيار او وجود بضائع اللازمة لاصلاح سيارات الموتى او سيارات الاسعاف او الاجهزة الطبية.

وحول الطقس وهطول الامطار اوضحت مراسلتنا ان الامطار اغرقت الخيام، مبينة ان طريق الوصول الى مستشفى شهداء الاقصى بات يستغرق حوالي ساعة فيما ان في الايام العادية لا تتجاوز المدة 10 دقائق.

واضافت ان كل الطرقات المؤدية الى مستشفى شهداء الاقصى تمتلئ بالخيام وجدران المشفى اتخذها الناس ملجأ لهم ، الساحات الخارجية وكل يسعى ان يحتمي بهذه المشفى التي هي في الاساس غير آمنة حيث استهدفها الاحتلال بشكل مباشر .

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