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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية بالعمق السوري

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية بالعمق السوري
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أن مجاهديها استهدفوا اليوم الثلاثاء 02/01/2024، قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بواسطة الطائرات المُسيّرة، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو الأميركي.

العالم - العراق

وأصدرت المقاومة الاسلامية في العراق بيانًا حول عمليتها هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الثلاثاء ١٨ - جمادى الآخرة - ١٤٤٥ هـ

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