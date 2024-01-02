مدينة شادگان جنوبي غرب إيران تحيي ذكرى إستشهاد قادة النصر

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قصائد واشعار حماسية لطالما طربت على مسامعها آذان الحاضرين، أنها الذكرى التخليدية الرابعة لشهادة قادة النصر الشهيد القائد سليماني ورفيق دربه ابو مهدي المهندس ذكرى يحتفل بها ابناء مدينة شادكان بحضور شخصيات عسكرية وقادة من هيئة الحشد الشعبي وأهالي المحافظة.



السيول التي اجتاحت المحافظة عام 2019 وحضور الشهيدين لمساعدة المنكوبين ذكرى باتت تتجدد دائما في اذهان الكبير والصغير من ابناء المحافظة.



المشاركون في الذكرى التخليدية عبروا من خلال القصائد والاهازيج الشعبية أنهم ماضون على نهج قادة النصر ومقارعة الاستكبار حتى تحقيق النصر او الشهادة.