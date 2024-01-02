شاهد.. بشاعة عدوان الاحتلال في يومه الـ88 على غزة

العالم - خاص بالعالم

وأحصي سقوط أكثر من 70 شهيدا وأكثر من مئة مصاب في قصف الاحتلال فقط على المنطقة الوسطى بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.



طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس بينما قصفت مدفعيته الأحياء الشمالية من المدينة جنوبي القطاع ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى جلّهم من الأطفال والنساء. وكان قد استشهد 15 مواطناً وأصيب آخرون ليل الثلاثاء في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع وشمال مخيم المغازي وسط القطاع.

منظمة 'اليونيسيف' أكدت أنّ أكثر من الف طفل في غزة بترت لهم ساق واحدة أو كلتا الساقين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع فيما وصفت منظمة 'أطباء بلا حدود' الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي بالرعب الذي وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه.



وهكذا بدت إحدى المستشفيات في قطاع غزة والتي مازالت تعمل في ظل الضغط الكبير عليها جراء استمرار إرتكاب جيش الإحتلال المجازر بحق المدنيين.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طالب كيان الاحتلال بالكشف عن مصير أطفال اختطفهم جنوده من قطاع غزة وتسليمهم إلى ذويهم، مشيرا الى أن مئات العائلات في القطاع أبلغت عن فقدان أطفالها وقال المرصد إنه من الصعب التحقق من مصير الأطفال الفلسطينيين، الذين اختطفهم جنود إسرائيليون بسبب استمرار التوغل 'الإسرائيلي' وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت وتشتت العائلات بسبب النزوح القسري، معبرا عن قلق بالغ الخطورة ازاء ما كشفته وسائل إعلام عبرية عن خطف ضابط إسرائيلي رضيعة فلسطينية من القطاع بعد قتل عائلتها.