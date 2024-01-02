مجريات الجلسة الرابعة من محاكمة جماعة 'خلق' الإرهابية في طهران

العالم - مراسلون

الجلسة الرابعة لمحكمة النظر في جرائم وممارسات أعضاء جماعة خلق الارهابية في المحكمة الجنائية بالعاصمة طهران للحكم غيابيا على مائة وأربعة أشخاص من العناصر الرئيسية في هذه الجماعة لارتكابهم العديد من الجرائم منها الاغتيال والتفجيرات والخيانة والارهاب مما ادى الى استشهاد سبعة عشر ألف إيراني.



قال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي لمراسل قناة العالم: "امتدت العمليات الإرهابية لهذه الزمرة إلى خارج إيران، وواصلت عملياتها الإرهابية في العراق في عهد نظام صدام البائد وتسببوا في مقتل العديد من الأبرياء وسنشهد في هذه المحكمة تنفيذ العدالة لهذه الجماعة الارهابية التي تسببت في استشهاد الآلاف من الإيرانيين في السنوات الماضية".



عدد من ذوي الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية التي ارتكبتها هذه المنظمة حضروا الجلسة لتقديم الشكاوى ضد هذه الجماعة التي في سجلها قائمة طويلة من الاغتيالات الإرهابية لشخصيات سياسية وعلمية ودينية ومواطنين ايرانيين.



وقالت مينا كمائي وهي اخت الشهيدة زينب كمائي لمراسل العالم: "استشهدت أختي على يد عناصر هذه الجماعة الإرهابية عام الف وتسعمئة وثلاثة وثمانين وعمرها اربعة عشر سنة، قاموا بخنقها بعد عودتها من المسجد بالحجاب الذي كانت ترتديه ، ما هي الجريمة التي استشهدت من أجلها"؟



بدوره قال محمد شفيعي وهو اخ الشهيد محمود شفيعي: "نتوقع أن تصدر المحكمة أقصى العقوبات في أسرع وقت ممكن لزعيم هذه الجماعة الإرهابية وأعضائها الذين تسببوا في استشهاد العديد من أبناء الشعب الإيراني الأبرياء".



أكثر من 700 صفحة من لائحة الاتهام تشير إلى تاريخ أسود ومعاد للإنسانية ومئات الجرائم الإرهابية نفذها أعضاء جماعة خلق الارهابية في الأعوام الأولى لإنتصار الثورة الإسلامية استهدفت مختلف طبقات المجتمع.