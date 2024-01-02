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في اليوم الـ 88 من العدوان..

الاحتلال يرتكب 15 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال أرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 22.185 والإصابات إلى 57.035.

العالم _ فلسطين المحتلة

وفيما يلي أحدث التطورات والاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة عليه أولا باول:

- كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند للاحتلال بـ"عبوة العمل الفدائي" في منطقة معن جنوب شرق خانيونس.

- كتائب القسام: استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

- سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات عسكرية صهيونية في محور التفاح والدرج شرق غزة.

gaza

- حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع السماقة بمزارع شبعا المحتلة وحققنا فيه إصابات مباشرة.

- وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي، جرّاء إستهداف أحد طوابق مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة حي الأمل غربي خان يونس.

غزة

- حزب الله : إستهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدونا موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏

- الإعلام العبري : صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام بإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

- صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

- اشتباكات بالرشاشات الثقيلة وقصف جوي ومدفعي صهيوني يستهدف مناطق شمالي مدينة غزة.

- سرايا القدس: قصفنا تحشداً لجنود العدو في محيط مفترق الزير بمنطقة معن شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

- سرايا القدس: قصفنا حشدا لجنود العدو في محيط مفترق الزير بمنطقة معن شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون

- مصادر محلية: اندلاع حريق في سوق الفالوجا شمال القطاع جراء استهدافه من قبل مدفعية الاحتلال بالقنابل الدخانية.

- طيران الاحتلال يستهدف رفح قبل قليل

- 4 شهداء بينهم رضيع وعدد من الجرحى في قصف صهيوني على مبنى الهلال الأحمر في خانيونس.

- كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

- 9 شهداء معظمهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً في النصيرات وسط القطاع.

- "الأونروا": 1,4 مليون شخص نازح في 155 منشأة تابعة للوكالة في القطاع مع 400,000 شخص آخر يعيشون قرب الملاجئ.

- كتائب القسام تعلن دك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

- وصول نحو 70 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع منذ صباح اليوم.

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