الاحتلال يرتكب 15 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

العالم _ فلسطين المحتلة

وفيما يلي أحدث التطورات والاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة عليه أولا باول:

- كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند للاحتلال بـ"عبوة العمل الفدائي" في منطقة معن جنوب شرق خانيونس.

- كتائب القسام: استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

- سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات عسكرية صهيونية في محور التفاح والدرج شرق غزة.

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- حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع السماقة بمزارع شبعا المحتلة وحققنا فيه إصابات مباشرة.

- وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي، جرّاء إستهداف أحد طوابق مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة حي الأمل غربي خان يونس.

غزة

- حزب الله : إستهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدونا موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏

- الإعلام العبري : صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام بإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

- صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

- اشتباكات بالرشاشات الثقيلة وقصف جوي ومدفعي صهيوني يستهدف مناطق شمالي مدينة غزة.

- سرايا القدس: قصفنا تحشداً لجنود العدو في محيط مفترق الزير بمنطقة معن شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

- سرايا القدس: قصفنا حشدا لجنود العدو في محيط مفترق الزير بمنطقة معن شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون

- مصادر محلية: اندلاع حريق في سوق الفالوجا شمال القطاع جراء استهدافه من قبل مدفعية الاحتلال بالقنابل الدخانية.

- طيران الاحتلال يستهدف رفح قبل قليل

- 4 شهداء بينهم رضيع وعدد من الجرحى في قصف صهيوني على مبنى الهلال الأحمر في خانيونس.

- كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

- 9 شهداء معظمهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً في النصيرات وسط القطاع.

- "الأونروا": 1,4 مليون شخص نازح في 155 منشأة تابعة للوكالة في القطاع مع 400,000 شخص آخر يعيشون قرب الملاجئ.

- كتائب القسام تعلن دك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

- وصول نحو 70 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع منذ صباح اليوم.