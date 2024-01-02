محافظات عراقية تعطل الدوام غدا الأربعاء

العالم - العراق

وأعلنت الحكومات المحلية في محافظات كربلاء، والبصرة، المثنى، وواسط، والديوانية،وبابل، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي، غدا الأربعاء، لهذه المناسبة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة المثنى، في بيان مقتضب، إن "المحافظ أحمد منفي جودة، قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر".

من جانبه قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان أنه "عملا بالسياق السنوي المعمول به، وتخليدا للذكرى السنوية لإستشهاد القادة الأبطال، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".

وبالإضافة الى"محافظة بابل والبصرة ومحافظة كربلاء، قرر محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف 2024/1/3، باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية.

وفي السياق، قال محافظ بابل، وسام أصلان الجبوري، في بيان ، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء 2024/1/3 ، كما وجه محافظ كركوك، راكان الجبوري، بتعطيل الدوام الرسمي غدا الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر" .

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.