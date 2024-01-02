تركيا تعتقل 33 شخصا بشبهة التجسس لصالح 'إسرائيل' + فيديو

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وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بان السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، مضيفة أن البحث مستمر عن 13 آخرين.

ووفقا للتقارير الواردة في تركيا، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال ضد 46 مشتبها بهم فيما يتعلق بأعمال الموساد المزعومة في تركيا،حيث تم إلقاء القبض على 33 منهم على يد سطات التركية، مضيفة أن "عمليات المطاردة جارية للقبض على المشتبه بهم الـ13 الآخرين".

وجرت عملية الاعتقال في57 موقعا من 8 أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

يزعم في تركيا أن المخابرات الإسرائيلية كانت وراء الأعمال ضد الأجانب في تركيا - من الاستخبارات والهجمات إلى محاولات الاختطاف.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض في مايو الماضي على 15 شخصا على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي يشتبه في قيامهم بجمع معلومات من خلال مواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا ونقلها إلى "الموساد".

هذا وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حذر كيان الاحتلال الإسرائيلي من محاولة ملاحقة أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تركيا.

وقال أردوغان: "إذا حاولت[إسرائيل] ملاحقة أعضاء ’حماس’ في تركيا فستدفع ثمنا باهظا".



وجاء ذلك بعد تصاعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، عقب انهيار الهدنة في غزة آنذاك.