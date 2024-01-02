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بهجوم بالضاحية الجنوبية لبيروت..

حماس: 'إسرائيل' تغتال الشيخ صالح العاروي و3 من مرافقيه

حماس: 'إسرائيل' تغتال الشيخ صالح العاروي و3 من مرافقيه
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن كيان الاحتلال الإسرائيلي اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه بهجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنّ عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة”.

وشدد على أنّ عملية الاغتيال تثبت مجدّداً فشل العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.

وخلّف الانفجار أضرارا كبيرة بأحد المباني، حيث بدا أن طابقا قد نُسف بالكامل، وفي الأثناء فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

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