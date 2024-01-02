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شاهد.. لحظة اغتيال العاروري بانفجار بيروت

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو متداول لكاميرات مراقبة ترصد لحظة الاستهداف الإسرائيلي للقيادي بحركة حماس صالح العاروري، و3 من مرافقيه بضاحية بيروت الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء.

العالم- لبنان

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