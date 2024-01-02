الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

'نتنياهو' يمنع الوزراء وأعضاء الكنيست التعليق على اغتيال العاروري

'نتنياهو' يمنع الوزراء وأعضاء الكنيست التعليق على اغتيال العاروري
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع الوزراء وأعضاء الكنيست التعليق على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

العالم _ الاحتلال

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن كيان الاحتلال الإسرائيلي اغتال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه بهجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء انفجار في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية استهدف مبنى يضم مكتبا لحركة حماس.

واعتبرت حماس عمليات اغتيال العاروري ورفاقه جبانة ولن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

روابط ذات صلة

شاهد.. لحظة اغتيال العاروري بانفجار بيروت

من هو صالح العاروري الذي استشهد بإنفجار ضاحية بيروت؟

شاهد همجية الصهاينة في إغتيال القيادي 'العاروري' في بيروت + فيديو

خبير سياسي: اغتيال العاروري يعتبر عملا إرهابيا وانتهاكا للسيادة اللبنانية

حماس.. 'إسرائيل' تغتال الشيخ صالح العاروي و3 من مرافقيه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف