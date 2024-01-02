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في أول تعليق أمريكي..

البنتاغون: 'إسرائيل' هي المسؤولة عن اغتيال 'صالح العاروري'

البنتاغون: 'إسرائيل' هي المسؤولة عن اغتيال 'صالح العاروري'
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تعليق مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاعون" على إغتيال صهيوني، للقيادي في حركة حماس ،"صالح العاروري، حيث قال: " إن "إسرائيل" هي المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة حماس".

العالم - الأميركيتان

وهنّأ السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، جيش الاحتلال والشاباك والموساد وقوات الأمن الاسرائيلي على اغتيال صالح العاروري القيادي في حركة حماس ونائب رئيس الحركة.

فيما أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري.

فيما أعلنت حركة "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية استشهاد 6 أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

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