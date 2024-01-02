شاهد..وصية الشهيد العاروري قبل أيام من اغتياله

العالم- فلسطين

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن بين الشهداء صالح العاروري الذي سجل رسالة للشعب الفلسطيني قبل اغتياله بأيام.

وقال العاروري في رسالته: رسالتي إلى شعبنا، انهضوا جميعًا وقاتلوا، اضرب حجر بزجاجة حارقة بمسدس، ببندقية مصنعة، بكل شئ تصل يدك إليه قاوم".

وأضاف في المقطع المصور قبل اغتياله بأيام، "لن يستطيع الاحتلال الصمود، 100 ألف شاب لا بد أن يشارك في المقامة، وسيهزمون هذه أرضنا".

وتابع العاروري: "ستجدون أن العالم يقف معنا، أمام إصرارنا على حقنا، هذه معركة تحرير للأقصى".

والعاروري (19 أغسطس 1966 - 2 يناير 2024) قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وساهم بتأسيس (كتائب القسام) الجناح العسكري لحماس في الضفة، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

واعتقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار "صفقة شاليط".

متزوج وله ابنتان وكان يعيش في لبنان.

وكان العاروري، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، يرأس وجود الحركة في الضفة الغربية.

وقبيل بدء عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بقتل العاروري.