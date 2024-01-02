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"طوفان الأقصى"تجبر بنك "إسرائيل"على خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة مازالت تعصف بقوة بالإقتصاد الإسرائيلي ما دفع ببنك "إسرائيل" المركزي الإعلان عن خفض الفائدة من صفر فاصل 25%إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس/آذار 2020.

العالم - خاص بالعالم

البنك المركزي في الكيان توقع المزيد من تخفيضات الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي بعد ضغوط الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال أمير يارون محافظ البنك المركزي الإسرائيلي:"إن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية… هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".

صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية أشارت إلى تداعيات طوفان ألأقصى على الإقتصاد الإسرائلية ستزداد قوة مشيرة إلى أن بعض الاقتصاديين يتوقعون 'صدمة' شبيهة بالأضرار التي لحقته به قبل ثلاثة أعوام.

الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن تأثيرات الحرب على قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد الإسرائيلي 'مثيرة للقلق'، مشيرة إلى أن شركات عاملة في المجال تكافح من أجل مواصلة استثمارها في البحث والتطوير والحفاظ على حصتها في السوق، في ظل تجنيد الآلاف من عمالها.

القطاع السياحي لم يكن بمعزل عن الصدمة الاقتصادية التي يواجهها الكيان حيث أن شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من السياح الأجانب، كما ألغيت احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية وكذلك عاد آلاف العمال الأجانب إلى بلادهم بعد الهجوم الصادم الذي نفذته المقاومة، كما انخفضت صادرات الكيان في جميع المجالات.

اقتصاديون أشاروا إلى أن العدوان على غزة كلف الكيان حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل 220 مليون دولار يوميا وفي حال استمر العدوان من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى، يمكن أن تكلف الكيان ما يصل إلى 50 مليار دولار، أي ما يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للكيان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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