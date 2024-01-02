شاهد..مقتطفات من لقاء خاص للعاروري مع قناة العالم قبل استشهاده

العالم- فلسطين

ونستذكر مقتطفات من مقابلة الشهيد العاروري مع قناة العالم حيث قال القيادي في حماس: أن زيارته لأيران جاءت كرد ضد شرط كيان الاحتلال قطع العلاقة مع طهران، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية داعم دائم وتاريخي للقضية الفلسطينية" وانها "دعمت المقاومة اللبنانية حتي طرد الكيان الصهيوني من لبنان"ولهذا كان "دعم الجمهورية الاسلامية للقضية الفلسطينية هو الملف البارز الذي بحثناه في لقاءاتنا مع المسؤولين الايرانيين.

ورأي ان "النتيجة الرئيسية للزيارة هي استمرار الجمهورية الاسلامية في دعم القضية الفلسطينية" مؤكداً ان "دعم ايران لمحور المقاومة لم يتوقف بتاتاً" و"كتائب القسام طالما أعلنت أن الداعم الرئيسي لها هي الجمهورية الاسلامية".

وبيَّن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان الحركة، تتفق مع "الأخوة في ايران علي أن القضية الفلسطينية تتجاوز أية اختلافات".

وعن سبب "زيارة وفد حماس لايران بعد المصالحة الفلسطينية"، قال العاروري "زيارة وفد حماس لايران تأتي في الاطار المعاكس لتصفية القضية الفلسطينية لذلك فانها تحظي بأهمية بالغة".

وأضاف ان "فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام كانت المتلقي الأكبر لدعم الجمهورية الاسلامية للفصائل.. وهذا الدعم، جعل فصائل فصائل المقاومة الفلسطينية تقف بكل قوة وصلابة امام الكيان الصهيوني."

وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان "الأخوة في ايران أبدوا تأييدهم للمصالحة والمضي قدما فيها حتي النهاية.. لكن الاحتلال والاميركان وأعداء الشعب الفلسطيني يرفضون المصالحة".

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اننا لا ندير علاقاتنا في الدخول بمحاور واصطفافات بين الدول العربية والاسلامية" وان "علاقاتنا مع ايران ليست علي حساب الدول الأخري وليست ضدها" مضيفاً ان "دخولنا في المحاور يضر بالقضية الفلسطينية ولا احد يطالبنا بهذا الامر".

وكشف مسؤول حركة حماس ان "ايران لديها استعداد في تقديم الدعم لنا في مواجهة الاحتلال بسقف عال" مؤكداً "اننا لسنا في حالة صراع مع احد حتي لوكان له عداء معنا وعدونا الوحيد هو الكيان الصهيوني".

وصرح العاروري: "نحن ضد اي تطبيع مع الكيان الصهيوني ولا يجوز للدول الاسلامية والعربية الاقتراب من الاحتلال".