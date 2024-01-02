لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد كيان الاحتلال

العالم _ لبنان

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان صحفي،إن “هذا الإجراء جاء، بعد التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم، بالإضافة إلى كل الخروقات الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية”.

واغتال كيان الاحتلال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي و3 من مرافقيه بهجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ميقاتي، إن “هذا الانفجار جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.

وأضاف أن “هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان”.

وحذر ميقاتي، من “لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استشهد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، صالح العاروري، رفقة 3 أشخاص على الأقل، في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مكتبا لـ”حماس” في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.