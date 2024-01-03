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بالصورة.. إزاحة الستار عن نصب تذكاري لقادة النصر في العراق

بالصورة.. إزاحة الستار عن نصب تذكاري لقادة النصر في العراق
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

"في ذكري استشهاد قادة النصر" تم ازاحة الستار عن تمثال لقادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في موقع الجريمة بمطار بغداد.

العالم - العراق

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