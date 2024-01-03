قيادي في الجهاد للعالم: الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية تبعات اغتيال العاروري

العالم - خاص بالعالم

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن من أرتكب جريمة اغتيال الشيخ العاروري هو العدو الصهيوني، مؤكدا أن كيان الاحتلال لا يستطيع أن يتهرب من مسؤوليته في اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.



وأضاف، أن كيان الاحتلال اغتال الشيخ العاروري بسبب دوره الفعال وكذلك مكانته في الضفة الغربية بشكل خاص وفي كافة فلسطين بشكل عام.

هذا واستشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري واثنان من قادة كتائب القسام مساء الثلاثاء في عملية اغتيال اسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.