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تجمع جماهيري بطهران فجرا بذكرى استشهاد قادة النصر + صور

تجمع جماهيري بطهران فجرا بذكرى استشهاد قادة النصر + صور
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أقيم في الساعة "1:20" فجر اليوم الاربعاء تجمع جماهيري في ساحة فلسطين بطهران، تزامنا مع الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدی المهندس.

گالری

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