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توافد الزوار العراقيين علی مزار ابي مهدي المهندس

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

توافد الزوار العراقيين منذ ساعات الصباح من مختلف المحافظات نحو مزار أبي مهدي المهندس في النجف الاشرف، لإحياء الذكری الرابعة لاستشهاده ورفيق دربه الشهيد الحاج قاسم سليماني.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في النجف الاشرف ان الذكری الرابعة لاستشهاد قادة النصر، حملت شعار "دماءكم طوفان" وهي رسالة بأن دماء الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس كانت منطلقاً للثأر من الكيان الصهيوني والاستبكار العالمي.

واستذكر زوار مرقد أبي مهدي المهندس المواقف البطولية لقادة المقاومة والانتصار ودورهم في تحرير الاراضي العراقية من دنس داعش الارهابية واستذكروا مواقفهم الجهادية في دعم كافة جبهات المقاومة التي انتجت محور المقاومة والذي يواجه اليوم كيان الاحتلال الغاصب في غزة وفلسطين.

وحضر عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية لزيارة مزار الشهيد ابي مهدي المهندس منهم قائد اركان الجيش العراقي الفريق الركن عبدالأمير يارالله ووضع اكليل من الزهور علی قبر الشهيد ابي مهدي المهندس.

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