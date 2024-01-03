كيان الاحتلال يتأهب للرد المحتمل علی اغتيال العاروري

العالم - لبنان

جريمة جديدة ينفذها كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي كسر قواعد الاشتباك عبر اغتيال أحد قادة المقاومة الفلسطينية خارج الاراضي المحتلة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعد ساعات علی هذا الاغتيال أعلن جيش الإحتلال رفع حالة التأهب وتعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان ومنطقة الجليل.

جاءت هذه القرارات بعد اجتماع ضم كلا من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس بعد أن تعهد حزب الله في لبنان بالرد على اغتيال العاروري.

هذا وطالب نتنياهو، وزراء حكومته بعدم التعليق على الأمر والتزام الصمت الذي خرقه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون الذي هنأ كلاً من الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على قتل العاروري.

هذا ولم يكن توجيه أصابع الاتهام إلى الكيان الإسرائيلي فلسطينياً وعربياً فقط، فقد نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول دفاعي أميركي، أن كيان الاحتلال هو المسؤول عن عملية الاغتيال.

وهو الأمر نفسه الذي نقله موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين أميركيين، مشيراً إلى أن تل ابيب لم تبلغ الولايات المتحدة بذلك مقدماً. وأضاف الموقع أن الكيان الإسرائيلي لم يحذر الولايات المتحدة لكنه أخطر إدارة الرئيس جو بايدن بوقت تنفيذ العملية.

وخشية الرد الانتقامي من قوات حزب الله افادت وسائل إعلام نقلا عن مساعدين لنتنياهو أن العملية لا تستهدف حكومة لبنان ولا حزب الله في محاولة لجعل العملية جزءاً من الحرب القائمة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

دولياً أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن اغتيال العاروري عمل إرهابي يثبت أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم دعم أمريكا، مشدداً على أن عمليات الاغتيال التي ينفذها الكيان الصهيوني في دول أخرى تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن.

إلى ذلك أعرب عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي، عن إدانته الشديدة للاغتيال، مشيراً إلى أن هذا العمل يكشف عجز جيش الكيان الإسرائيلي في غزة.