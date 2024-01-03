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مراسل العالم في لبنان: الساعات القادمة ممكن تحمل معاها المفاجات

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اغتال كيان الاحتلال الإسرائيلي نائب المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت في اعتداء سافر للأجواء اللبنانية.

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في لبنان إن الساعات القادمة ممكن ان تحمل معاها المفاجات على مستوى العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله في لبنان والمساندة والداعمة للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وأضاف، أن الخرق الإسرائيلي السافر لسماء بيروت واغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري يعتبر تهديدا للبنان ويضع مسار الجبهة الجنوبية مع الأراضي المحتلة على مفترق خطير.

وأشار مراسلنا إلى أن رد المقاومة على الخرق الإسرائيلي السافر لسماء العاصمة بيروت واغتيال نائب المكتب السياسي الشيخ صالح العاروري وكل المشهد في لبنان مضبوط على توقيت كلمة السيد نصر الله مساء اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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