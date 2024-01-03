شاهد.. مراسل العالم يواسي والدة الشهيد العاروري في بيتها

العالم - مراسلون

قالت الودة الشهيد العاروري لمراسل العالم: "إن الشيخ العاروري كان يتمنى الشهادة ونالها وأتمنى لقاءه في الجنة".

يذكر أن الشيخ صالح العاروري قد يكون برز اسمه في العقد الأخير ولكن بدايتها منذ التسعينيات عندما كان طالبا في جامعة الخليل بكلية الشريعة حيث كان قد بدأ العمل العسكري بتأسيس اول جناح عسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الخليل.

واستشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنان من قادة كتائب القسام، وأربعة من كوادر الحركة في عملية اغتيال اسرائيلية نفذتها أمس طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ودانت كل من إيران ولبنان جريمة الاغتيال، فيما توعدت المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بالرد.