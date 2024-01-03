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زوجة شهيد: 'كلكم زغردوله ما انزفش وهو عريس الكل يزفه'+فيديو

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشرت مراسلة قناة العالم في غزة إسراء بحيصي مقطع فيديو لزوجة شهيد فلسطيني في قطاع غزة تصرخ "كلكم زغردوله ما انزفش وهو عريس الكل يزفه".

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