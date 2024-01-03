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صور جديدة للشهيد سليماني مع علم فلسطين!

صور جديدة للشهيد سليماني مع علم فلسطين!
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

الشهيد سليماني بذل جهوداً كبيرة لإحياء جبهة المقاومة وتحرير القدس وقام بهذا العمل بالإخلاص والحكمة والأخلاق.

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