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73شهيداً وإصابة 173 اخرين..

مساعد محافظ كرمان : حادث الإنفجار في كرمان هجوم إرهابي

مساعد محافظ كرمان : حادث الإنفجار في كرمان هجوم إرهابي
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر إيرانية بوقوع حادث انفجارین شديدین في احد الطرق المؤدية الى "جنة الشهداء" (مزارات الشهداء) في محافظة كرمان (جنوبي البلاد) قرب مراسم احیاء الذكرى الرابع للشهيد قاسم سليماني ؛ ما ادى لإستشهاد 73 شخصا على الأقل من المارة و إصابة 173 آخرين هناك.

العالم - إيران

هذا ووصف مساعد محافظ كرمان حادث الإنفجار في كرمان بـ"هجوم إرهابي"

يتبع..

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