كاميرا العالم ترصد.. آخر تفاصيل التفجير الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية

العالم – خاص بالعالم

ونوه مراسلنا إلى أن التفجير الارهابي يؤكد ان الهدف الاساس هو هم الزوار الذين حضروا الى هذه المناسبة من اجل احياء ذكرى استشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني.

ولفت مراسلنا إلى أنه في مدينة كرمان وفي مقبرة الشهداء، لم يعلن حتى الان عن التفاصيل النهائية والمؤكدة لهذين الانفجارين ولكن من المؤكد وقوع الانفجارين في هذا المكان الذي كان مملوءا ومكتظا بالزوار الذين جاؤوا لاحياء هذه المناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد الشهيد قاسم سليماني.

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وقال مراسلنا، إن “حصيلة الانفجارين الإرهابيين في مدينة كرمان ارتفع أعداد الشهداء في مدينة كرمان الإيرانية إلى 103 شهيدا و 171 مصاب

وأضاف، أن “جموع الزائرين يعودون الى روضة الشهيد القائد قاسم سليماني بعد إخلائها عقب التفجيرين الإرهابيين”..

وكان قد وقع انفجاران إرهابيان في الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء بمدينة كرمان جنوب شرق إيران ما أديا إلى استشهاد إلى 103 شهيدا و 171 مصاب.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين بالقرب من مسجد صاحب الزمان القريب من مكان مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني،

وقال مساعد محافظة كرمان، إن الإنفجارين نجما عن هجوم إرهابي إستهدف الزوار الأبرياء قرب مرقد الشهيد حاج قاسم سليماني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...