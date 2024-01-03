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كاميرا العالم ترصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني باستهداف المقاومة الاسلامية لموقع المالكية الواقع مقابل بلدة ميس الجبل مبينا أن هذه العملية قد أصابت أهدافها بشكل كبير.

العالمخاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى عمليتين للمقاومة الاولى كانت في منطقة زرعيت والثانية في جل العلام كانت تستهدف حشودا لجنود الاحتلال الاسرائيلي.

ونوه مراسلنا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي عاود اعتداءاته قبل قليل على بعض اطراف القرى المحاذية للشريط الحدودي المحتل لا سيما في القطاع الاوسط، فكان يقصف اطراف بلده حولا وبلدة ميس الجبل وبلده بليدة، بالاضافه الى الغاره التي شنها على بلدة مركبة، حيث سقطت عدة صواريخ ثقيلة بين المنازل، بالاضافه الى مسيّرة كانت تستهدف بعض المنازل في بلدة عيتا الشعب واطراف الناقورة وراميا كانت هدفا لمدفعية الاحتلال الاسرائيلي من مرابضه من داخل فلسطين المحتلة، فيما الطيران الحربي كان يحلق على علو منخفض وطيران الاستطلاع الاسرائيلي لم يغب عن سماء المنطقة الحدودية وهو يحلق ويسمع صوته بشكل واضح.

وأوضح مراسلنا إلى أن الجبهة الجنوبية اليوم كانت تضبط الى حد ما توقيتها على الساعه 6:00 مساء اليوم على كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وكان هنالك نوع من الاستنفار الكبير لدى جنود الاحتلال الاسرائيلي ونوع من التأهب في صفوفه وتفعيل القبة الحديدية وتجهيزها كما قال الاعلام العبري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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