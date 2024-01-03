الإحتلال يستهدف عائلات بأكملها وسط قطاع غزة وجباليا وخانيونس

العالم – خاص بالعالم

أكثر من عشر مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية قاتلا ما لايقل عن مئتي شهيد ومصيبا أكثر من ثلاثمئة آخرين في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها بحق أهالي غزة.

وشنت طائرات الاحتلال في اليوم التاسع والثمانين من العدوان غارات مكثفة على شكل حزام ناري غربي وجنوبي مدينة خانيونس طالت أحياء قيزاني ورشوان والنجار وبطن السمين فيما دمرت طائرات أخرى عددا من المنازل بمخيمات النصيرات والبريج والمغازي .

وألقى الطيران الصهيوني القنابل الفسفورية خلف مدرسة الثانوية العامة بمخيم المغازي كما استهدف شمالي المخيم نفسه وأبراج النخيل في مخيم البريج.

واستخدم الاحتلال مسيّرات “كواد كابتر” لاستهداف المناطق المكتظة بالسكان لا سيما بمخيمي البريج والنصيرات، بعد شنه أحزمة نارية هناك، كما استخدم القذائف المدفعية في استهدافه لمنطقة الزعفران في مخيم المغازي.

وفضلا عن المشاهد المروعة لنقل الشهداء والجرحى وجلهم من الأطفال والنساء الى المشافي المكتظة والتي تفتقر لكل المستلزمات الطبية التقطت هذه الصور لضحايا ظلوا عالقين بمخيم جباليا تحت ركام وأنقاض منازلهم ومساكنهم التي دمرها الاحتلال الصهيوني فوق رؤوسهم..

ومع تواصل العدوان والحصار الاسرائيلي على القطاع وبوتيرة متصاعدة ازدادت الأوضاع الإنسانية المآساوية تفاقما وتدهورا.



وحذر الأطباء من تسارع انتشار الأمراض المعدية نتيجة نفاد كل شيء وحتى الدواء والطعام والماء.

أما معاناة النازحين الفلسطينيين في المدارس والخيم مع البرد والأمراض والحرمان من كل شيء فقصصها التي لا تعد بعهدة ما تسمي نفسها بالمنظمات الإنسانية والدولية..

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