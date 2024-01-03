الفصائل الفلسطينية بدمشق تحيي ذكرى استشهاد الفريق سليماني والمهندس

العالم – خاص بالعالم

أحيت الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وغص مدرج مسرح مدينة الشباب في دمشق بالمواطنين الفلسطينيين والسوريين الذين جاؤوا تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية لإحياء المناسبة.

وقال طلال ناجي الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة:" نحيي اليوم الذكرى الرابعة لفقيد الامة الاسلامية فقيد الشعب الايراني الشقيق فقيد الثورة الاسلامية في ايران شهيد محور المقاومة وشهيد فلسطين الفريق الحبيب قاسم سليماني".



ضمت الفعالية كلمات لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق وممثلين عن حزب البعث ومختلف قادة الفصائل الفلسطينية الذين أكدوا على دور الشهيد قاسم سليماني في العمل على تحرير القدس وماقدمه للمقاومين من خطط وتكنولوجيا ومعرفة عسكرية كانت أساساً وشعلة لمعركة طوفان الأقصى التي كبدت العدو خسائر كبيرة على كافة الصعد.

وقال حسين أكبري السفير الايراني في سوريا:" اليوم نشهد ان محور مقاومة، بانه في موقع من العظمة والقدرة ان هذا الاقتدار وهذه العظمة هي مفهومة بحكمة مقالة ولوقوف الامة معها ودماء الشهداء، ان محور المقاومة اليوم استطاع الى جانب ان يكون لها دورا اساسيا في أوطانها، كذلك لها دور اساسي في المنطقة وعلى مستوى العالم اجمع".

وقال حسان السمان أمين فرع حزب دمشق لحزب الباسل العربي السوري:" نلتقي اليوم في ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لتتشكل مناسبة تفرض نفسها لاستعادة الجهود الحثيثة التي بذلها الشهيد سليماني للتعاون مع بقية قادة محور المقاومة من اجل تجهيز المقاومة الفلسطينية ورفع مستوى ادائها العسكري، وهو ما يتجسد اليوم في مقاومة عز نظيرها في وجه عدوان وحشي غير مسبوق".



تبقى ذكرى الشهيد سليماني خالدة في كل ساحة وصدى ما قدمه مستمر لاعلاء كلمة المقاومة وتحرير فلسطين واعادة الحق لأهله.

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