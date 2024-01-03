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تعرّف على شيخ الضفة وقائدها العسكري.. الشهيد العاروري

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

يعتبر الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من كبار قادة الحركة والمؤسسين الأوائل لجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام. وبالفترة الاخيرة توعد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، باغتيال العاروري باعتباره مسؤولا عن تحريك المقاومة في الضفة الغربية.

العالم خاص بالعالم

في عام 1966 اي قبل النكسة بعام واحد ولد الشيخ صالح العاروري وعلى أطلال النكسة العربية عاش طفولة قاسيه كان لها الاكثر الاكبر في تنشئة شيخ الضفة وقائدها العسكري.

ساهم العاروري في تأسيس نواة كتائب القسام في ساحات الضفة لتبدا قصة العمل الجهادي والملاحقة الصهيونية في رحله توصف فلسطينيا برحلة المطاردة.

اعتقل اداريا لاكثر من مرة ثم اعاد الاحتلال اعتقاله وحكم عليه بالسجن لمده 15 عاما.

وفي عام 2007 افرج عن العاروروي ليستكمل الشيخ رحلة جهاده والتي لم تتوقف حتى داخل زنزانته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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