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الشهيد سليماني رمز يجسد روح الامل والشجاعه والصمود والنصر

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

حشود إيرانية وأجنبية غفيرة أحيت الذكرى الـ4 لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما في مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب شرقي ايران، وألقى الحضور تحية الاحترام والإجلال للشهيد سليماني الذي ضحى بنفسه لنصرة المظلومين.

العالم خاص بالعالم

لا يزال الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني حيا وسيبقى في ضمير الشعوب الحرة اربعة اعوام مرت على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابي مهدي المهندس ورفاقهما.

وها هي مدينه كرمان تستقطب الضيوف لاحياء الذكرى وتجديد العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهاده للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا انفسهم لاجلها.

"شهيد القدس" شعار حملته الذكرى الرابعه لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الابرار، وتم اختياره بعد ان استطاع الشهيد سليماني خلال مسيرته الجهادية الطويلة وسط كل التعقيدات والظروف المتشعبة التي احاطت بالكيانات والمحاور في المنطقة ان يخلق محورا متحدا قائما على رؤية استراتيجية موحدة يعيد من خلالها تصويب بوصلة الجميع باتجاه القضية الاصلية فلسطين وضد العدو وضد المشروع الامريكي الصهيوني في المنطقة.

تقاطرت الناس الى هنا، حيث مضجع قائد النصر الفريق الحاج قاسم سليماني لاحياء ذكرى الشهيد الذي تحول الى رمز يجسد روحه الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار في رسالة تحمل اكثر من معنى ولربما ابرز مضامينها هي ان طريق المقاومة الذي رسمه مستمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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