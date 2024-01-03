الشهيد سليماني رمز يجسد روح الامل والشجاعه والصمود والنصر

العالم – خاص بالعالم

لا يزال الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني حيا وسيبقى في ضمير الشعوب الحرة اربعة اعوام مرت على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابي مهدي المهندس ورفاقهما.

وها هي مدينه كرمان تستقطب الضيوف لاحياء الذكرى وتجديد العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهاده للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا انفسهم لاجلها.

"شهيد القدس" شعار حملته الذكرى الرابعه لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الابرار، وتم اختياره بعد ان استطاع الشهيد سليماني خلال مسيرته الجهادية الطويلة وسط كل التعقيدات والظروف المتشعبة التي احاطت بالكيانات والمحاور في المنطقة ان يخلق محورا متحدا قائما على رؤية استراتيجية موحدة يعيد من خلالها تصويب بوصلة الجميع باتجاه القضية الاصلية فلسطين وضد العدو وضد المشروع الامريكي الصهيوني في المنطقة.

تقاطرت الناس الى هنا، حيث مضجع قائد النصر الفريق الحاج قاسم سليماني لاحياء ذكرى الشهيد الذي تحول الى رمز يجسد روحه الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار في رسالة تحمل اكثر من معنى ولربما ابرز مضامينها هي ان طريق المقاومة الذي رسمه مستمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...