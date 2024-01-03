'بوتين' يعزي قائد الثورة بضحايا الاعتداء الإرهابي في كرمان

العالم-روسيا

وجاء في بيان صادر عن الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية إزاء الهجمات الإرهابية في مدينة كرمان.



وقال بوتين عن الهجوم الإرهابي في إيران: قتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم، ونحن ندين الإرهاب بجميع أشكال.

ووقع انفجاران ارهابيان على الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء في مدينة كرمان التي یرقد فيها جثمان اللواء الشهيد قاسم سليماني خلال مراسم إحياء الذكرى الرابعة لإستشهاده.

وأعلن المسؤولون المعنييون في محافظة كرمان ان هذين الإنفجارين أسفرا عن استشهاد عشرات الأشخاص حتى الآن، وقال نائب محافظ كرمان الأمني أن هذين الانفجارين نتجا عن عمل ارهابي.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد أنه تم تسجيل 103 شهيدا في هذا الحادث الإرهابي ونقل 141 جریحا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ حتى الآن.