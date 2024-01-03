رئيسي يدين جريمة كرمان: شعبنا سيواصل استئصال جذور الإرهاب

العالم - ايران

واكد الرئيس الإيراني في تصريح له مساء اليوم الاربعاء أن الشعب الإيراني سيواصل المعركة حتى استئصال جذور الإرهاب.

وقال رئيسي، لا شك أن مخططي ومنفذي هذا العمل الجبان سيتم قريبا التعرف عليهم ومعاقبتهم على فعلتهم الشنيعة من قبل القوات الأمنية. يجب أن يعلم أعداء الشعب أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تؤدي أبدًا إلى خلل في عزيمة وإرادة الشعب الإيراني الحديدية في الدفاع عن المثل الإسلامية، وسيكونون أكثر تصميمًا من السابق على استئصال جذور الإرهاب والعنف في ساحة المعركة مع أعداء عزة وقوة إيران الإسلامية.