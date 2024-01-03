حماس تعلن موعد تشييع جثمان الشهيد العاروري

العالم-فلسطين

وأوضحت الحركة في بيان، أن “الشهيد أحمد حمود دُفن اليوم الأربعاء في مخيم البرج الشمالي في صور جنوب لبنان، والشهيد محمود شاهين في تعلبايا بالبقاع”.

وأضاف أن غدا الخميس سيشهد “تشييع الشيخ صالح العاروري، وعزام الأقرع، ومحمد الريس في بيروت، وستتم الصلاة عليهم بمسجد الإمام علي في الطريق الجديدة، على أن يجري الدفن في مقبرة الشهداء في مقبرة الشهداء في مخيم صبرا وشاتيلا جنوب بيروت”.

كما أعلنت عن تشييع جثمان الشهيد سمير فندي بعد صلاة الجمعة في مخيم الرشيدية في صور، ومحمد بشاشة في صيدا جنوب لبنان”.

واستشهد مساء أمس الثلاثاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، برفقة 6 من قيادات وكوادر حركة حماس بعد أن استهدف الاحتلال الإسرائيلي شقة في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.