الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان قائد الثورة الإسلامية حول الجريمة الإرهابية في كرمان

بيان قائد الثورة الإسلامية حول الجريمة الإرهابية في كرمان
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي بيانا عقب استشهاد مجموعة من زوار ضريح الشهيد الحاج قاسم سليماني في الجريمة الإرهابية التي وقعت مساء اليوم الاربعاء في مدينة كرمان جنوب ايران.

العالم - ايران

وجاء في هذا البيان أن أعداء الشعب الإيراني الشريرين والمجرمين خلقوا مرة أخرى كارثة وقاموا باستشهاد عدد كبير من مواطنينا الأعزاء في كرمان وفي الأجواء العطرة في مقبرة الشهداء.

وأكد سماحته أن على المجرمين القساة أن يعلموا أن جنود الطريق المنير للشهيد سليماني لن يتحملوا رزالتهم وجریمتهم.

أضاف قائد الثورة الإسلامية أن هؤلاء المجرمین سيكونون هدفاً للرد القاصم والعقاب العادل من الآن فصاعدا. وليعلموا أن هذه الكارثة سيكون لها رد قوي إن شاء الله.

وقال سماحته في هذا البيان: انني اشارك عائلات الشهداء الثكلى العزاء؛ واعرب عن تضامني معهم؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ عليهم بالصبر والسلوان، كما اتعاطف مع جرحى هذا الحادث واسأل الله لهم بالشفاء.

واضاف قائد الثورة الإسلامية ان ارواح هؤلاء الشهداء ستحل ضيفا انشاء الله على سيدة نساء العالمين وام الشهداء الصديقة الطاهرة (س).

روابط ذات صلة

الحكومة الإيرانية تعلن الحداد العام غداً الخميس على أرواح شهداء كرمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف