بيان قائد الثورة الإسلامية حول الجريمة الإرهابية في كرمان

العالم - ايران

وجاء في هذا البيان أن أعداء الشعب الإيراني الشريرين والمجرمين خلقوا مرة أخرى كارثة وقاموا باستشهاد عدد كبير من مواطنينا الأعزاء في كرمان وفي الأجواء العطرة في مقبرة الشهداء.

وأكد سماحته أن على المجرمين القساة أن يعلموا أن جنود الطريق المنير للشهيد سليماني لن يتحملوا رزالتهم وجریمتهم.

أضاف قائد الثورة الإسلامية أن هؤلاء المجرمین سيكونون هدفاً للرد القاصم والعقاب العادل من الآن فصاعدا. وليعلموا أن هذه الكارثة سيكون لها رد قوي إن شاء الله.

وقال سماحته في هذا البيان: انني اشارك عائلات الشهداء الثكلى العزاء؛ واعرب عن تضامني معهم؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ عليهم بالصبر والسلوان، كما اتعاطف مع جرحى هذا الحادث واسأل الله لهم بالشفاء.

واضاف قائد الثورة الإسلامية ان ارواح هؤلاء الشهداء ستحل ضيفا انشاء الله على سيدة نساء العالمين وام الشهداء الصديقة الطاهرة (س).