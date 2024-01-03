شاهد.. تفاصيل جديدة عن الإعتداء الإهاربي في كرمان الإيرانية

العالم - فلسطين

في ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني جاؤوا ليجددوا الميثاق مع مبادئه السامية فكتبت لهم الشهادة على دربه.

اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بينهم رجال أمن ومسعفون راحوا ضحية تفجيرات ارهابية وقعت على الطريق المؤدي الى روضة الشهداء في كرمان جنوب شرقي ايران.

وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي قال إن انفجارا وقع في الساعة الثلاثة عصرا بالقرب من مسجد صاحب الزمان راح ضحيته عدد من الشهداء وبعد دقائق من الانفجار الاول وقع انفجار آخر موقعا اعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى بسبب الحشود المتواجدة في الموقع. وتوعد الوزير الايراني الجناة بالعقاب المؤلم مؤكدا أن الاعمال الشنيعة كهذه لن تثني ارادة الشعب.



ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من مرقد الشهيد سليماني، والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من المرقد وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش حسب مصادر مطلعة.

وكشفت المصادر نفسها إنه كانت هناك حقيبتان مفخختان عند مدخل روضة شهداء كرمان، وعلى ما يبدو أن منفذ أو منفذي هذا الحادث قاموا بتفجير القنابل عن بعد.



وقال المتحدث باسم ادارة الطوارئ في البلاد إنه تم نقل الجرحي الى المراكز الطبية فيما اعلن الجيش ارسال طائرة من طراز c130 الى كرمان لنقل الجرحى والمصابين. كما اعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام على ضحايا الانفجارين الارهابيين.