السيد نصر الله: إذا فرضت حربا علينا فأننا سنذهب بها إلى الأخير

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وحذر السيد نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت من أنه في حال شن الاحتلال حربا على لبنان فإنه سيندم، وحزب الله سيقاتل بلا سقوف وحدود وقواعد وضوابط، وستكون هذه الحرب مكلفة جدا على العدو.



كذلك أشار سماحته الى أن عملية طوفان الأقصى وجهت ضربة قاصمة لمسار التطبيع، ووضعت الكيان الإسرائيلي على طريق الزوال ودمرت الصورة الأميركية، مضيفا أن المقاومة في لبنان شنت اكثر من سبعمئة عملية على الكيان المحتل منذ بدء عملية طوفان الاقصى.