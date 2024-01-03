سيناتور أمريكي يعارض منح نتنياهو 10 مليارات دولار لحرب غزة

العالم - فلسطين

وقال ساندرز إن "إسرائيل تخسر الحرب فيما يتعلق بكيفية نظر العالم إلى هذا الوضع"، معتبرا أنه "سيكون من غير المسؤول أن تمنح الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 10 مليارات دولار أخرى لمواصلة شن هذه الحرب الفظيعة".

وصرح السيناتور: "دعوني أكون واضحا: [لا ينبغي] أن يكون هناك أي تمويل إضافي لحرب نتنياهو غير القانونية وغير الأخلاقية والوحشية وغير المتناسبة بشكل صارخ ضد الشعب الفلسطيني.. يجب على الكونجرس رفض أي محاولة للموافقة على 10 مليار دولار كمساعدات عسكرية غير مشروطة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة".