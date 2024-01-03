الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سيناتور أمريكي يعارض منح نتنياهو 10 مليارات دولار لحرب غزة

سيناتور أمريكي يعارض منح نتنياهو 10 مليارات دولار لحرب غزة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات إضافية للإحتلال بقيمة 10 مليارات دولار بأنها خطوة "غير مسؤولة".

العالم - فلسطين

وقال ساندرز إن "إسرائيل تخسر الحرب فيما يتعلق بكيفية نظر العالم إلى هذا الوضع"، معتبرا أنه "سيكون من غير المسؤول أن تمنح الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 10 مليارات دولار أخرى لمواصلة شن هذه الحرب الفظيعة".

وصرح السيناتور: "دعوني أكون واضحا: [لا ينبغي] أن يكون هناك أي تمويل إضافي لحرب نتنياهو غير القانونية وغير الأخلاقية والوحشية وغير المتناسبة بشكل صارخ ضد الشعب الفلسطيني.. يجب على الكونجرس رفض أي محاولة للموافقة على 10 مليار دولار كمساعدات عسكرية غير مشروطة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة".

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: إذا فرضت حربا علينا فأننا سنذهب بها إلى الأخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف