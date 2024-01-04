إيران: سنستخدم جميع الاليات المتاحية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة كرمان الارهابية

العالم - ايران

وكتب أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع (الأربعاء) في كرمان.

وجاء في هذه الرسالة: بحزن عميق، أود أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بهجوم إرهابي مفجع آخر وقع في إيران اليوم، 3 يناير 2024. إن هذا العمل المشين استهدف عمدا الأبرياء بتفجيرين إرهابيين قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان في الذكرى الرابعة لاستشهاده. وقد اسفر الاعتداء عن استشهاد ما لا يقل عن 95 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وأصابة 211 شخصًا، حالة بعضهم خطيرة.

وتضيف هذه الرسالة: حاليا، تجري تحقيقات شاملة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة المروعة واعتقالهم. وفي الوقت نفسه، تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام جميع الآليات المتاحة لضمان لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة والمتواطئين معهم.

وجاء في هذه الرسالة: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين بوضوح هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ولن تدخر جهدا في السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا هذا الحادث. وتطلب جمهورية إيران الإسلامية من الأمين العام ومجلس الأمن أن يدينوا هذا الهجوم الإرهابي الرهيب فورا وبشكل لا لبس فيه. وينسجم هذا الطلب مع المواقف الثابتة للأمين العام والممارسة الراسخة لمجلس الأمن المتمثلة في إدانة الإرهاب بوضوح والاقرار به كتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال القرارات.

وجاء في هذه الرسالة أيضًا ما يلي: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، باعتبارها واحدة من الضحايا الرئيسيين للإرهاب ولها خبرة مباشرة بعواقبه الكارثية، لا تزال قائمة على التزامها الثابت بقيادة المعركة ضد هذه الآفة.