فيديو خاص: معركة فاصلة وأيام حاسمة واسرائيل مفككة

العالم - خاص بالعالم

وقال الاكاديمي والباحث السياسي اللبناني محسن صالح لقناة العالم الاخبارية: لا شك ان كلام السيد نصر الله يجب اخذه على محمل الجد كما خبرناه في المواقف السابقة من ان هذه المعركة هي معركة استراتيجية وتاريخية، على طريق تحرير القدس وفلسطين، ونتحدث عن ايام حاسمة من حيث تأثير ما يجري على العدو وخلخلة وجوده.

واضاف صالح: نتحدث عن معركة فاصلة وايام حاسمة وقيادات للمقاومة في حماس والجهاد و حزب الله تستطيع ان ترد على العدو بكل الصور التي تجعل عقله ضعيفا هزيلا وضعيفا وتجعله بيتا اوهن من بيت العنكبوت وبيتا للهزيمة.

واكد ان الشهيد سليماني حاضر في كل ميدان ومعركة للمقاومة، في الميدان الفلسطيني والميدان اليمني والعراقي، وخاصة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، والمعركة فيها مفتوحة وصولا الى تفكيك هذا الكيان وازالته من الوجود وهذا ا كان يسعى اليه الشهيد سليماني.

وشدد الاكاديمي والباحث السياسي اللبناني محسن صالح على ان كلام السيد نصر الله واضح بأن هذه الحرب ضد الكيان الصهيوني لن تتوقف بكل المعاني، وما قام به من اغتيال جبان في الضاحية الجنوبية لبيروت جاء ظنا منه بأنه يمكنه من خلاله ان يقدم صورة نصر وهمي لجمهوره، لكن في ميدان الواقع لم يتغير شيء.

واعتبر صالح ان المقاومة في فلسطين ولبنان لازالت تشكل ثقلا على هذا العدو في جميع مراحله، حيث بدأ الاستيطان يذوب والمؤسسات العسكرية والامنية الاسرائيلية تتفكك، والقيادة السياسية اصبحت مفككة ومتفرقة، وان زوال اسرائيل بعد طوفان الاقصى اصبح امرا ممكنا.

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