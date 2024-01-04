فيديو خاص: مواجهة متسلسلة متصاعدة في كل جبهات المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وقالت الناشطة السياسية الفلسطينية امل وهدان لقناة العالم الاخبارية: سياسة الاغتيالات التي ينتهجها العدو سياسة قدية تنم عن جبن وخسارة، واليوم حينما ارتكب العدو هذه الحماقة الكبيرة باغتيال العاروري كان يريد ان يثبت لجمهوره بانه قادر على تحقيق نصر لم يتمكن من تحقيقه بعد 3 اشهر من الحرب الدموية والوحشية على غزة.

وتابعت وهدان: ووجه العدو بمقاومة شرسة وشعب متمسك بارضه، وساهم في حربه على غزة باستنفار كل معسكر المقاومة بدء من جنوب لبنان الى اليمن والعراق.

واضافت: ان القواعد الاميركية مهددة الان في كل المنطقة والضفة ملتهبة وكل ساحاتها موحدة، وقد اثبتت وحدة الساحات على مستوى معسكر المقاومة جدارتها من خلال هذا التسلسل في الاشتباك مع العدو والمناوشات المتصاعدة مع الاحتلال.

واشارت الناشطة السياسية الفلسطينية امل وهدان الى انه بعيد اغتيال العاروري كان هناك رد للمقاومة اللبنانية وحزب الله وتمكن من تحقيق اصابات دقيقة في العدو، واليوم جاءت الرسالة واضحة وحاسمة وهو ما يخشاه العدو وينبه منه العديد من الاستراتيجيين في الكيان، العدوّ من الاقتراب من حزب الله والا فستكون النهاية بمعنى حرب اقليمية التي تعني نهاية هذا الكيان.

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