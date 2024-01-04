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الأمين العام لحركة النجباء يتوعد الاحتلال الامريكي بالخروج جثثا متعفنة من العراق

الأمين العام لحركة النجباء يتوعد الاحتلال الامريكي بالخروج جثثا متعفنة من العراق
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

وجه الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باتخاذ موقف "جريء" وواضح، بإرسال بلاغ الى واشنطن، ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعدا الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.

العالم - العراق

وفي كلمة له، ألقاها في الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس، والشهيد الحاج قاسم سليماني؛ قال الكعبي الاربعاء: "ليس بيننا وبين القاتل الغادر المحتل المتعجرف إلا منطق السلاح والانتقام"، مشيرا إلى أن "سفيرة الاحتلال الأمريكي تسعى لتصدير نفسها كوصية على العراق".

وأردف: "ليعلم العدو الأمريكي أن المقاومة العراقية تسير وفق استراتيجية وتكتيكات مدروسة بخطوات محسوبة، وإن لم يخرج الاحتلال الأمريكي من العراق بإرادته؛ سيخرج رغما عنه جثثا متعفنة".

ولفت الكعبي إلى أن “الفقرة الـ 3 من الاتفاقية سيئة الصيت بين العراق وأمريكا، تتيح إرسال بلاغ ينهي التواجد الأمريكي”، مطالبا الحكومة العراقية، باتخاذ موقف جريء وواضح وإرسال هذا البلاغ الذي سيعيد السيادة للعراق، ويحفظ أمنه وشعبه".

واختتم كلمته: “في حال طلبت الحكومة، ولم يرحل الاحتلال؛ فإن المقاومة ستأخذ على عاتقها تصعيدا غير مسبوق للعمليات، وستخرجهم رغما عنهم”.

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